Вучич: Няма условия за президентски избори в Сърбия

Бившият президент на Сърбия и лидер на листата „Единна Сърбия“ Александър Вучич не вижда в момента условия за провеждане на президентски избори в страната, предаде РТС. Президентски вот в Сърбия се налага след неговата оставка като държавен глава, което той направи в края на мандата си и за да се яви на изборите с цел да стане министър-председател, но плановете му пропаднаха след победата на студентското движение.

Евентуална липса на президентски избори обаче би оставило повече време на поста неговия човек Анна Бърнабич, която в момента изпълнява временно длъжността президент на Сърбия.

Вучич добави, че че би игнорирал вота, но че окончателното решение по този въпрос ще бъде взето от партийните органи.

Вучич започна да се оплаква от полицейски репресии

Позовавайки се на арестите на полицейски служители, Вучич заяви, че през последните 17 дни са били арестувани ръководителите на две полицейски части, включително командирът на Специалната антитерористична група Игор Жмирич .

Той постави под въпрос причините за ареста им и заяви, че производството се провежда „под политическото влияние на Студентската листа“.

Говорейки за арестувания началник на отдел „Криминална полиция“ Марко Кричек, Вучич оцени, че действията, в които е обвинен, според него не са основание за разпореждане за задържане под стража.

„Кричак е в ареста, за което при нормални обстоятелства можеше да получи дисциплинарен доклад, но беше важно той да бъде унижен, защото Студентската листа го беляза за свой враг“, твърди Вучич. ОЩЕ: Масови арести в Сърбия: Ето какво се случи с шефа на сръбското разузнаване (ВИДЕО)