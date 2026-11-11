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Изтичане на газ в училище: Десетки ученици в Гърция бяха откарани в болница (ВИДЕО)

11 ноември 2026, 17:40 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Изтичане на газ в училище: Десетки ученици в Гърция бяха откарани в болница (ВИДЕО)

Изтичане на газ по време на ремонтни дейности на плувен басейн в частно училище в Коропи, източно от Атина, изпрати 26 ученици и служители в болници и здравни заведения в сряда, което доведе до евакуацията на началното училище и детската градина към учебното заведение, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в училище „Кесарис“ около 10:30 ч. сутринта, когато химикали, за които се твърди, че са използвани неправилно по време на поддръжката на басейна, са отделили газовe.

Всички са с дихателни проблеми

Изтичането на газ е причинило дихателни проблеми сред учениците и персонала.

Тринадесет деца бяха откарани с линейка в Детската болница „Аглая Кириаку“ в Атина, докато 13 възрастни служители бяха транспортирани до болница „Сотирия“. Двама работници по поддръжката, на 37 и 45 години, бяха откарани в здравния център „Коропи“.

Друг ученик е бил взет директно от майка си, след като тя е подписала декларация, с която е поела отговорност.

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Съобщава се, че всички засегнати са в добро състояние.

Началното училище и детската градина бяха евакуирани като предпазна мярка, а пожарникари бяха изпратени на мястото, за да разследват теча и да гарантират безопасността на помещенията.

Властите разследват обстоятелствата около инцидента. ОЩЕ: Заради бомбена заплаха: Евакуираха близо 1000 пътници от гръцки ферибот

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Атина Гърция изтичане на газ
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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