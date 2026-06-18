Войната в Украйна:

Хърватия обеща нещо важно на НАТО: Пленкович и Рюте си говориха за пари

18 юни 2026, 17:40 часа 461 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хърватия обеща нещо важно на НАТО: Пленкович и Рюте си говориха за пари

Хърватският премиер Андрей Пленкович се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото обсъди подготовката за предстоящата среща на върха на Алианса на 7 и 8 юли в Анкара, предаде хърватската медия "Индекс". „Обсъдих подготовката за предстоящата среща на върха в Анкара, по-нататъшното укрепване на отбранителните способности на Хърватия, кризата в Близкия изток и ситуацията със сигурността в Югоизточна Европа“, публикува Пленкович в X.

Той добави, че Хърватия отделя над два процента от БВП за отбрана

Планът на Хърватия

Пленкович поясни, че по-нататъшните инвестиции в модернизацията на въоръжените сили са насочени към постигане на целта за отделяне на 3,5 процента от БВП за отбрана и 1,5 процента за свързани дейности до 2035 г.

„Като надежден и активен съюзник, ние продължаваме да допринасяме за мисиите и операциите на НАТО чрез КФОР и предните действия на сухопътните сили. В променящата се среда за сигурност ние подчертаваме значението на интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО за защита на съюзниците от въздушни и ракетни заплахи от всяка посока“, обяви Пленкович.

Хърватия ще продължи помощта за Украйна

Той също така изрази силна подкрепа за Украйна и заяви, че Хърватия ще продължи финансовия си принос в рамките на инициативата PURL, чрез която европейските съюзници купуват оръжия от Съединените щати и ги доставят на Украйна. ОЩЕ: От днес САЩ съкращават силите си в НАТО. Какво ще стане, ако избухне война?

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НАТО Хърватия Марк Рюте Андрей Пленкович разходи за отбрана помощ за Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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