Хърватия се отрече от искане за 2,7 млрд. долара от Черна гора

Седмица след като хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман заяви че корабът „Ядран“ не е единственото имущество, който Хърватия търси от Черна гора, и че официален Загреб разполага с документация, доказваща, че то е на стойност над 2,7 милиарда долара, хърватската държава се отрече от това си искане. Загреб твърди, че не е предявил нови претенции към Черна гора, а по-скоро Радман, е говорил за общата стойност на военното имущество, което се е озовало в тази страна, от което учебният кораб „Ядран“ е само част, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация от дипломатически източници, получена от хърватската информационна агенция Хина.

Хърватия смекчи позицията си

Ден преди това хърватският външен министър и делегацията, която днес ще преговаря с черногорските си колеги, Гордан Гърлич Радман, гостува в Хърватското радио и телевизия (HRT). В обширно интервю, което беше своеобразен анонс на днешната среща на комисиите на двете страни в двустранните преговори, той значително смекчи изявлението, което направи преди седем дни по време на престоя си в Черна гора. Припомняме, че по това време Загреб, освен учебния кораб „Ядран“, претендира и за друго военно имущество на бившата СФРЮ на стойност над 2,7 милиарда долара. Сега обаче той твърди, че е използвал тази сума само за да илюстрира стойността на военното имущество, а не е отправил ново искане към Подгорица, пише черногорснкият вестник "Победа".

В интервюто, в отговор на реакциите на президента на Черна гора Яков Милатович и министър Крапович, той уточни, че говори за въпрос, който е отдавна известен и е уреден от международно споразумение за наследяване.

"Говорих за военни имоти, за които се говори от години, но всъщност илюстрирах факта на съществуването на тези имоти, които експерти са оценили. Има документация, интерактивни карти. Но не говорих по тази тема по начин, по който тя е била някъде на масата или е била поискана - каза Гърлич Радман пред HRT.

За първи път от него публично се чу, че въпросът за правоприемството е уреден от споразумението от 2001 г., влязло в сила през 2004 г., когато интересите на Черна гора са определени заедно с тези на Сърбия, с което се потвърждава писането на „Победа“.

Той заяви още, че учебният кораб „Ядран“ всъщност е символичен пример за по-широкия проблем с военното имущество. ОЩЕ: На фона на македонските измислици за двустранен спор с България: Хърватия иска 2,7 млрд. долара от Черна гора