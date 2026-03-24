Загреб и Скопие все повече се сближават: Посрещат Силяновска с военни почести в Хърватия

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова днес в Загреб ще бъде посрещната с най-високи държавни и военни почести от хърватския президент Зоран Миланович, предаде македонската медия zurnal.mk. В рамките на официалното посещение в Хърватия е предвидена среща на четири очи между двамата президенти, както и пленарна сесия на делегатите на двете страни. Македонският президент ще има среща с премиера на Хърватия Андрей Пленкович.

Програмата на Силяновска

Освен срещите с държавното ръководство на Хърватия в Македонския културно-информационен център в Загреб македонският президент ще присъства на откриването на изложбата "Архивни документи" на македонската художничка Жанета Вангели.

Вчера Силяновска-Давкова посети Македонската православна църква „Света Злата Мегленска" в Загреб и проведе среща с представители на македонската общност в Хърватия.

Загреб и Скопие все повече се сближават

Срещата беше предшествена от посещение на на хърватския външен министър Гордан Гърлич Радман заедно с Тимчо Муцунски в Скопие през февруари.

Припомняме, че през май миналата година хърватският президент Зоран Миланович беше в Северна Македония и изглежда се бъркаше в българо-македонските отношения.

Макар и да е подчертал, че не визира България, той е дал съвет на Северна Македония да бъде максимално егоистична по пътя към Европейския съюз, т.е. да не си позволява да бъде жертва на изнудване и рекет, когато става въпрос за членството й в Евросъюза. За думите му научихме от македонската медия "Телма".