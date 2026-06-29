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Хърватският рай гори: Голям пожар избухна в перлата на Адриатическо море (ВИДЕО)

29 юни 2026, 16:40 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Хърватският рай гори: Голям пожар избухна в перлата на Адриатическо море (ВИДЕО)

Голям пожар на открито е избухнал на остров хърватския остров Вис късно в неделя вечерта около 22:30 часа. Огънят е обхванал борова гора и храсталаци в района на Комижа, по пътя за Подхумле, съобщи хърватската медия "Индекс", позоваваки се на уебсайтът на Пожарникари 193. Пожарът все още е активен, а гасенето му е затруднено от сухата растителност и разпространението на огъня през открито пространство.

Въпреки че през нощта не е имало силен вятър - огънят се е разпространил бързо в първите часове поради изключително сухата почва.

Три противопожарни самолета Canadair бяха изпратени на помощ в 5:40 ч. сутринта в понеделник, а по-късно беше поискан и четвърти противопожарен самолет Canadair CL-415.

"Към тази сутрин пожарникарите са подпомогнати от въздушните сили, което ще улесни гасенето на пожара в труднодостъпен терен“, каза командирът на пожарната служба на Сплитско-далматинската жупания Иван Ковачевич.

 

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Огънят се приближил до къщите

Началникът на пожарната служба на окръга Иван Ковачевич заяви, че огънят се е доближил до няколко къщи през нощта, но са успели да го спрат, така че в момента няма опасност за жителите. „Ситуацията е много по-добра. Надявам се всичко да бъде овладяно до вечерта. Все още дими, но не е ужасно, така че ще го решим“, каза Ковачевич пред Index.

Вече няма открит огън, но рискът остава

"Вече няма открит огън, но това е голяма площ, която трябва да бъде обилно напоена, за да се предотврати повторното разпалване на пожара. Пожарникарите от пожарните служби на Комижа и Вис, с подкрепления, пристигнали от Сплит, вероятно ще дежурят дни наред поради риска от нов пожар“, каза пред Index Магда Бакавич от уебсайта Moj otok Vis. ОЩЕ: Гърция започва да гори: Тротинетка подпали хотел, горски пожар в Коринт (ВИДЕО)

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Хърватия горски пожар пожар Адриатическо море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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