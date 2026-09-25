Деликатна връзка и тежест на историята: Мицотакис обяви пред ООН плана на Гърция с Турция

В обръщението си към Общото събрание на ООН в петък рано сутринта, гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис представи Гърция като регионална сила на стабилност, като се фокусира върху отношенията с Турция, Кипър и войните в Близкия изток и Украйна, предаде Kathimerini. Мицотакис също подчерта необходимостта от спазване на международното право и продължаване на диалога с Турция.

Премиерът заяви, че Гърция ще поеме председателството на Съвета за сигурност на ООН през октомври в „особено опасен“ период, описвайки страната като „пилон на стабилност и мир в Източното Средиземноморие и Близкия изток“.

„Гърция е страна, която гради мостове“, каза той.

Относно връзките с Турция, Мицотакис заяви, че Атина се стреми да продължи диалога с Анкара и да поддържа отношенията на равновесие, като полага усилия за възстановяване на доверието и поддържане на отворени канали за комуникация.

„Това е деликатна връзка... която носи тежестта на историята“, каза той.

Той настоя, че единственият спор на Гърция с източния ѝ съсед е относно разграничаването на континенталния шелф и изключителните икономически зони, като въпросът може да бъде решен само въз основа на международното право и морското право. Но той подчерта, че смисленият диалог „не може да съществува едновременно с едностранни действия, които оспорват международния правов ред“, или със заплахи за война.

Кипърският въпрос

Относно Кипър, Мицотакис заяви, че Атина подкрепя усилията на ООН за възобновяване на съществените преговори за обединението на разделения от войната остров. „Очакваме тези усилия да продължат“, каза той.

В Близкия изток Мицотакис изрази подкрепа за решение с две държави, което би позволило на израелците и палестинците да съжителстват мирно, и подчерта необходимостта палестинците да поемат контрола над Газа.

Премиерът също потвърди подкрепата на Гърция за Украйна на фона на пълномащабното нахлуване на Русия. ОЩЕ: Среща с Гутереш и разговори за отбраната и AI: Мицотакис отива в САЩ