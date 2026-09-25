Заради съболезнования до близките на Младич: Постът на шефа на черногорския парламент е под въпрос

Извънредно заседание на черногорския парламент, в чийто дневен ред трябваше да бъде включено освобождаването на председателя на Андрия Мандич, не се проведе днес, предаде хърватската медия "Индекс". След спор с депутати от опозицията, Мандич напусна залата преди официалното начало на заседанието, а журналисти, оператори и фоторепортери не бяха допуснати в пленарната зала. Причината за искането за освобождаването му бяха съболезнованията на Мандич към семейството на военнопрестъпника Ратко Младич.

Според черногорските медии, представители на движението „Европа сега“, „Нова сръбска демокрация“, „Демократична Черна гора“, „Демократична народна партия“, „Социалистическата народна партия“, „Обединена Черна гора“ и „Албанския форум“ не са дошли в залата.

Медийното затъмнение

Представители на опозиционната Демократическа партия на социалистите (ДПС) настояваха за пряко телевизионно отразяване и допускане на медиите. Те искаха обществеността да види кой е в залата и дали има кворум за заседанието.

По време на дебата представители на ДПС казаха на Мандич да спре „да се подиграва“, а когато напускаше залата, му извикаха: „Бягай!“. Журналисти следяха събитието от медийната галерия. Представителят на ДПС Никола Милович заяви пред репортери, че „това дори не съществува в Танзания“. Той обвини Мандич, че е попречил на медиите да снимат, за да скрият кой е в залата.

„Черногорската общественост трябва да знае кой е в залата днес, но и кой не осигурява кворум за тази сесия. Това е диктатура на един човек, който не смее да излезе пред гражданите и да провери дали има подкрепа или не“, каза Милович.

Неговият колега от партията Андрия Николич оцени, че действията на Мандич са „извършени насилствени действия“. Председателят на ДПС Даниел Живкович обяви, че партията няма да сътрудничи на правителството и парламентарното мнозинство, докато не се проведе заседание, на което депутатите ще могат да изразят мнението си за уволнението на Мандич, съобщава „Виести“. ОЩЕ: След погребението на Младич: Предлагат затвор за прослава на военнопрестъпници в Черна гора