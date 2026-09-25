МВнР отговори на Скопие: Процесът на присъединяване е европейски въпрос

Процесът на присъединяване на Република Северна Македония (РСМ) към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури. Това е посочено в позиция на министъра на външните работи Велислава Петрова, изпратена до БТА, в отговор на запитване относно интервю за държавната информационна агенция МИА на министъра на външните работи и външната търговия на РСМ Тимчо Муцунски.

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В позицията е отбелязано още, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съвет. "Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към ЕС и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. Те са и основна предпоставка за изграждане на доверие", пише в позицията.

"България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония. Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност. Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти и да започне с необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път", посочиха от Министерството на външните работи.

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В интервюто си Муцунски заяви, че РСМ иска да продължи напред по пътя към Европейския съюз и да получи възможност за започване на преговори, но не е готова да приеме компромис на всяка цена. "Затова за нас е важно във всички разговори, които ще водим с България в бъдеще, да има и участие на ЕС, което ще ни помогне да започнем да изграждаме доверие. Защото, както многократно е подчертавал премиерът, в момента има фундаментална липса на доверие между нас и България”, каза Муцунски.