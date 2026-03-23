Гражданите на Босна и Херцеговина се въоръжават: Статистиката е като за война

В Босна и Херцеговина, която според последното преброяване от 2013 г. е имала население от 3,5 милиона души, един на всеки десет е законно въоръжен, но оценките сочат, че броят на незаконните оръжия е многократно по-висок, пише хърватското издание "Индекс", позовавайки се на базираният в Баня Лука вестник „Независне новини“ и данни на правителствен орган, наречен Координационен комитет за контрол на малките оръжия и леките въоръжения в Босна и Херцеговина.

Статистиката е като за война

Въпросният орган е събрал данни през 2025 г., показващи, че над 370 000 души в страната притежават законно оръжие.

Тези данни са налични от регистри, съхранявани от агенции, които прилагат 12 действащи закона, регулиращи притежанието на оръжие, и показват, че през тази година малко повече от 286 хиляди оръжия са били регистрирани във владение на граждани във Федерация Босна и Херцеговина, над 130 хиляди в Република Сръбска и малко под пет хиляди в област Бръчко.

Мъжете са имали 365 679 оръжия, а жените - 6 464.

В сравнение с 2020 г.

Сравнителен анализ на данни от предходни години показва, че гражданите на Босна и Херцеговина все по-често се въоръжават. От 2020 г. насам броят на регистрираните оръжия се е увеличил с над 50 хиляди.

Според анализа на изследователския център Small Arms Survey от Швейцария от 2018 г., гражданите на Босна и Херцеговина по това време са притежавали над 800 000 нерегистрирани оръжия, освен законни.