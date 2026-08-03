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По-високи пътни такси в Румъния: С колко и откога

03 август 2026, 15:59 часа 307 прочитания 0 коментара
Снимка: МРРБ
По-високи пътни такси в Румъния: С колко и откога

Румъния въвежда нов модел пътни такси за заплащане на движението по републиканската си пътна мрежа, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Промените засягат както транзитния трафик на тежкотоварни камиони, така и пътуванията с леки автомобили. От 31 август за превозните средства с обща маса над 3,5 тона стартира новата система TollRO, при която таксата ще се изчислява въз основа на реално изминатото разстояние, докато шофьорите на коли вече ще се съобразяват с екологичния клас на возилата си. Промените трябваше да влязат в сила от 1 октомври, но в края на юли депутатите преразгледаха решението си. Те гласуваха за изтегляне на датата напред, за да не се застраши получаването на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (PNRR) на Румъния. Още: Пътните такси в Румъния - двойно по-евтини от тези в България

Цените за камиони

За тежкотоварните автомобили и всички ТИР-ове цената за преминаване през Румъния ще зависи от няколко ключови фактора – вида на пътя, общото тегло на превозното средство и екологичния му стандарт. Таксите за този тип превозни средства ще варират между 0,08 и 0,31 леи (0,02 и 0,06 евроцента) на километър при движение по първокласни и обикновени пътища. При използване на скоростни отсечки и автомагистрали, тарифите за един ТИР скачат и ще се движат в диапазона между 0,17 и 0,62 леи (0,03 и 0,12 евроцента ) на километър, в зависимост от конкретната категория на камиона.

Цените за леки коли

Снимка БГНЕС

За леките автомобили досегашната винетна система се запазва, но от първи юли ценообразуването е директно обвързано с екологичната категория на двигателя. Най-ниската възможна дневна такса е фиксирана на 22 леи (4,19 евро) и важи за автомобили с двигател Евро 6, както и за изцяло електрически превозни средства. Още: Пътуването в Гърция поскъпва: По-високи пътни такси от 1 януари Шофьорите на коли със стандарт Евро 4 и Евро 5 заплащат 26 леи (4,94 евро), докато тези с Евро 3 или по-нисък клас се таксуват с 29 леи (5,53 евро). Най-дългосрочният вариант – годишната винетка за лек автомобил, излиза на румънските и чуждестранните граждани 254, 292 или 330 леи (48,42;55,67 или 62,91 eвро) спрямо това колко замърсява автомобилът им.

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Новите правила и въвеждането на системата TollRO са част от мащабната реформа на румънската държава в сферата на пътните такси. Очаква се системата да позволи по-справедливо възстановяване на разходите за поддръжка на инфраструктурата и да насърчи използването на по-малко замърсяващи превозни средства, отбелязва Диджи24. Медията допълва, че подобни системи в Германия и Унгария са се доказали като ефективни както за финансиране на пътната инфраструктура, така и за намаляване на емисиите от товарния транспорт. Още: Намаляват пътните такси: Ето къде

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Румъния Автомобили винетки пътни такси
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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