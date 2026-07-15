"Офицер за връзка с Белград": Опозицията в Скопие иска сметка на Християн Мицкоски за Иван Стоилкович

Опозиционната македонска партия СДСМ поиска от македонския премиер Христиан Мицкоски да обясни защо Иван Стоилкович остава част от правителството, след като след реорганизацията беше преместен от поста вицепремиер и министър на междуобщностните отношения на поста министър на местното самоуправление, предаде македонската медия Skopje1. Опозиционната партия пита какво според тях допринася Стоилкович за правителството, освен, както заявяват, „личната близост със Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич“.

„Стоилкович няма никаква подкрепа нито в парламента, нито в правителството. Неговата стойност за ВМРО се свежда до ролята на офицер за връзка с Белград“, заявява СДСМ.

Според партията, ако Стоилкович успешно е изпълнявал предишната си функция, не е ясно защо е бил преместен, като същевременно е останал част от новото правителство въпреки, както се казва, многобройните критики и искания за отстраняването му. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Гаранция за запазване на влиянието на Белград

СДСМ твърди, че назначението му не е случайно и оценява, че то представлява гаранция за, както заявяват, запазване на влиянието на Белград в македонската изпълнителна власт. В изявлението партията припомня и предишни противоречия, свързани със Стоилкович, включително, както посочва, инцидента в Парламента с депутата Митко Трайчулески, публичните му изяви и контактите му с организации и политически структури от Сърбия.

„Призоваваме премиера Мицковски публично да обясни според какви критерии Стоилкович заслужава да остане в правителството и какъв конкретен принос очаква от него на новата позиция“, заяви СДСМ. ОЩЕ: Мицкоски повиши сръбски агент в правителството си: Нов успех за "Сръбски свят", а ЕС все по-далеч