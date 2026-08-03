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Тропически нощи в Румъния и Хърватия, червен код за горещини

03 август 2026, 13:46 часа 364 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Тропически нощи в Румъния и Хърватия, червен код за горещини

Нова гореща вълна обхваща днес и утре по-голямата част от Румъния, съобщават от Националната метеорологична служба на страната. Червен код за опасни жеги е обявен за окръзите Сату Маре, Бихор и Арад, където температурите ще достигнат 41 градуса по Целзий. За други 9 окръга в сила е оранжев код за горещо време – в Караш-Северин, Тимиш, Хунедоара, Алба, Муреш, Клуж, Сълаж, Бистрица-Насауд и Марамуреш. За областите Олтения, Молдова, южната част на Трансилвания и западната част на Мунтения е обявен жълт код. 

Синоптиците предупреждават, че индексът температура-влажност (THI) ще достигне или надхвърли критичния праг от 80 единици, а нощите ще бъдат "тропически", с минимални температури между 20 и 26 градуса по Целзий. 

Заради жегите от Министерството на здравеопазването на Румъния призоваха гражданите да ограничат интензивната физическа активност на открито и да обърнат специално внимание на децата, възрастните хора и тези с хронични заболявания.

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Хърватия

Горещата вълна в Хърватия продължава и тази седмица като за регионите Загреб и Риека е обявен най-високият червен код за опасно високи температури, предаде хърватската национална телевизия ХРТ, позовавайки се на данни от Хърватската метеорологична и хидроложка служба. За регионите Осиек, Карловац, Госпич, Книн, Сплит и Дубровник е в сила оранжев код.

Още в ранните сутрешни часове днес са отчетени необичайно високи температури. В 7:00 часа местно време (8 ч. българско) в Ластово са измерени 28 градуса, в Сен – 28,7 градуса, в Риека – 27,6 градуса, в Мали Лошин – 27,2 градуса, а в Дубровник – 26 градуса.

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По данни на метеоролозите се очаква температурите временно да се понижат във вторник, след което отново да започнат да се повишават.

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Румъния Хърватия Оранжев код червен код горещини жеги рекордни жеги
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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