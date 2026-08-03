Извънредна ситуация в Румъния: Взривове за спасяване на АЕЦ-а и свиване на тока за бизнеса

Военните в Румъния подновиха взривовете на скалното образувание Пържоая, за да отклонят вода от Дунав към АЕЦ "Черна вода". Първият опит в неделя, 2 август, бе неуспешен. Сега специалистите са използвали двоен взривен заряд от 100 килограма и успяха да разрушат скалата близо до ръкава Бала. Целта е да се създаде преграда на ръкава Бала, като по този начин да може по-голям обем вода да потече през канала "Стария Дунав". Два шлепа и тежкотоварен кран преместват скалните отломки, предадоха румънските медии.

Операцията се провежда в момент, когато дебитът на Дунав на входната точка на страната може да падне до 1400 кубически метра в секунда – ниво, близко до историческия минимум, регистриран през 1985 г.

При сегашните условия АЕЦ "Черна вода" може да работи на лимита си още 4-5 дни, предупреди в неделя генералният директор на Националната водна администрация "Румънски води" Сорин Риндасу, цитиран от Аджерпрес.

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Освен това големите промишлени компании са помолени да намалят доброволно потреблението на ток. Те ще проведат днес извънредна среща с представители на Министерството на енергетиката. Те са помолени да прехвърлят част от производството си в извънпикови часове, за да намалят натиска върху електропреносната мрежа.

В петък Румъния обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август. Тогава премиерът в оставка Илие Боложан съобщи, че заради усложнената ситуация Румъния ще внася ток от Украйна и води такива дискусии и с България и Гърция за вечерните часове. Той призова гражданите и компаниите доброволно да намалят консумацията във вечерните часове.

Има ли проблем с работата на АЕЦ "Козлодуй" заради ниските нива на Дунав?