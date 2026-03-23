Пробив в "Железния купол": Вижте колко ирански ракети е унищожила израелската ПВО досега

Стотици ракети е трябвало да прихване и унищожи израелската противоракетна отбрана от началото на конфликта в Близкия изток.

Откакто настоящата война Иран е факт, Техеран е изстрелял по Израел 400 балистични ракети, като 92% от тях са прихванати.

С тази статистика излязоха от израелската армия, след като противовъздушната отбрана на държавата допусна мащабен удар по два южни града.

Още: След заплаха на Тръмп: Нова промяна в цената на петрола

Пробив в "Железния купол"

В събота Иран удари Арад и Димона, като в първия град ракетите са паднали на метри от жилищни блокове, чийто фасади са сериозно пострадали от ударната вълна. Израелският премиер Нетаняху посети Арад и определи като чудо фактът, че никой не е загинал.

Близо до Димона пък се намира център за атомни изследвания, където се твърди, че Израел съхранява необявените си ядрени боеприпаси, предаде БНР.

По думите на един от говорителите на израелската армия Надав Шошани, предстои разследване как ракетите са преодолели скъпоструващия "Железен купол" на страната, смятан за най-добрата противовъздушна система в света.

Още: След заплахите от Иран: Гърция свика най-висшия си орган по отбрана

Иран продължи да изстрелва ракети по Израел и вчера. Един човек беше ранен в Тел Авив след експлозия, която местни медии приписват на забранените касетъчни боеприпаси.

Източник: Getty Images

Израелският "Железен купол"

"Железен купол" е израелска противовъздушна система, която функционира при всякакви метеорологични условия.

Тя е проектирана, за да прихваща и унищожава ракети и артилерийски снаряди с малък обхват на действие, изстреляни от разстояние от 4 до 70 км, чиято траектория завършва в населени райони. Израел се надява да увеличи обхвата на действие на "Железен купол" от сегашните 70 км до 250 км и да усъвършенства системата, така че да може да сваля едновременно ракети, идващи от две различни посоки.

Още: "Уволнен си": Подигравки от Иран към Тръмп и посредством испанския премиер. Напрежение в армията на САЩ (ВИДЕО)

"Железен купол" е разположен и обявен за оперативен на 27 март 2011 г.

Първата система е разположена в близост до Беершеба. На 7 април 2011 г. системата успешно прихваща за първи път ракета БМ-21 Град, изстреляна от Ивицата Газа. На 10 март 2012 г. The Jerusalem Post съобщава, че системата сваля 90% от ракетите, изстреляни от Ивицата Газа, които биха паднали в населени райони.

Към ноември 2012 година официални лица съобщават, че системата е неутрализирала повече от 400 ракети. На 19 ноември военният репортер Марк Томпсън пише, че докато тези цифри трудно могат да бъдат доказани, липсата на "жертви от страна на Израел предполага, че "Железен купол" е най-съвършеният и ефективен ракетен щит, създаван някога".

Смята се, че "Железен купол" е ефективен и срещу самолети на височина до 10 000 метра.