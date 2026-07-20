Спасиха българка, пострадала в Гърция

Българска гражданка бе спасена след падане в скалиста местност на остров Самотраки. Организирана е голяма спасителна операция за бедстваща българка. При изкачване на висок скалист терен, жената се подхлъзва и пада. Обадила се е на европейския телефон за помощ 112. По координатите на телефона определят мястото на пострадалата жена, предаде БНР.

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Спасителна операция

Спасителният отряд извършва рискова спасителна операция поради трудност на терена. При първият преглед установяват, че е със счупена ръка, но не знаят дали няма и други травми. Обездвижват я и я пренасят с носилка до линейка. Българката е транспортирана до болничното заведение на острова, където е оставена под наблюдение.

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По повод на този инцидент властите приканват за внимание и добра подготовка при изкачване на трудни скалисти терени. Задължително е туристите да носят активен телефон, за да могат при нужда да поискат помощ.

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