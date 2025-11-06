"Македонец е име - дадено от Исус Христос": Мъж със забрана за влизане в България крещи от Стара Кресна (ВИДЕО)

"Македонец е име - дадено от Исус Христос - не може да се изтрие!", изкрещя във видео мъж на име Тихомир Стояновски. Видеото е заснето от Стара Кресна пред паметника на Кресненско -Разложкото възстание, като кадрите са публикувани във "Фейсбук" на 15 октомври 2025 г.. Емоционалната и пропагандна реч вещае нещо като черна прокоба за историко-географската област Македония, като се добавя и Албания и се споменава Сатаната.

"Ако не любиш брата свой - ти целия народ го обричаш на проклятие. Ти не си син Божи, ти си син на Сатаната и няма да бъде нищо добро нито за Пиринска Македония, нито за България, нито за Егейска Македония, нито за Гърция, ни за Албания", казва във видеото Стояновски.

Призив към българските политици

Стояновски се обърна към българските политици, като призивът му е свързан с призанаване на македонците, но не тези в югозападната ни съседка, а по-скоро той има предвид признаване на македонска нация в България.

Това е теза на ВМРО-ДПМНЕ и на президента на Северна Македония Гордана Силяновска - Давкова. Властта там го използва като контрапункт срещу вписването на местните българи там в македонската конституция.

България не пречи на самоопределянето на хората в Северна Македония, но страната ни е против признаване на македонска нация у нас, като дори в годините назад е отказвана забрана за сепаратистката ОМО "Илинден", която пропагандира наличието на македонска нация на наша територия.

Нещо повече - в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество е записано, че нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.

Забрана за влизане в България

От публичния профил на лицето Тихомир Стояновски разбираме, че през април той е получил отказ за влизане на територията на България, като причина за това е забрана за влизане в страната, тъй като той фигурира в националния списък.

Все пак трябва да отбележим, че видеото е публикувано на 15 октомври, но допускаме, че може да е заснето и по-рано.

Кресненско-Разложкото възстание

Друга подробност, за която по-горе споменахме, е че той е пред паметника на Кресненско-Разложкото възстание. Знаем от историята, че това въстание избухва непосредствено след освобождението от османска власт, като то е резултат от решенията на Берлинския конгрес и оставането на Македония извън границите на България.

Последните провокации на Балканите, свързани с историята

Напоследък зачестиха провокациите, свързани с историята на Балканите. Припомняме, че преди повече от седмица беше отбелязана годишнина от Кумановската битка, която бележи нахлуването на Сърбия във Вардарска Македония по време на Първата Балканска война, а след това знаем от историята, че след Втората Балканска война - Македония е разпокъсана между България, Гърция и Сърбия.

Междувременно в Хърватия пък имаше провокация по време на Дните на сръбската култура. Група мъже прекъснаха инициативата, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар, когато преди повече от 30 години хиляди войници и цивилни хървати са избити от югославската армия. ОЩЕ: Всичко започна с фашистки поздрав: Група мъже развалиха сръбска вечер в Хърватия