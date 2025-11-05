Вучич: Нямаме "Сръбски свят", но с него България оправдава политиката срещу нас

"Може би имат „Български свят“, не знам, но ние нямаме „Сръбски свят“. Нито като доктрина, нито като политика. Никога през живота си не съм го казвал, но ги устройваше, защото го направиха фалшиво и за да оправдаят антисръбската си политика, използваха тази фраза“. Така сръбският президент Александър Вучич отговори след като президентът Румен Радев призова всички европейски институции да се заемат с проекта за така наречения "Сръбски свят", който всъщност е новото наименование на проекта за "Велика Сърбия".

Темата започна с въпрос на журналист да коментира изявлението на президента на България Румен Радев, който предупреди ЕС за „доктрината на сръбския свят“ и че тя може да повлияе на стабилността на Западните Балкани, Вучич заяви, че в момента в България тече кампания и че те ги „разбират“, но че в името на истината трябва да каже, че те са измислили фразата „Сръбски свят“.

„Никога не съм го казвал лично, освен че го отрекох 20 пъти и никога не си е струвало. Защото хърватите, Прищина и Тирана, евентуално София в бъдеще, трябва да оправдаят защо сформират военен съюз срещу Сърбия. Проблемът е, когато го оправдаваш с лъжи“, каза Вучич.

За какъв военен съюз говори?

Припомняме, че през септември Хърватия и Словения подписаха декларация за военно сътрудничество. На въпроса за сравнението на това споразумение с декларацията, която Министерството на отбраната подписа с Албания и Косово през март тази година, Анушич отговори, че „няма голяма разлика“ между тях. "Министерството на отбраната е в контакт с България, която също би могла да се присъедини към тази инициатива, заяви министърът на отбраната на Хърватия.

В същото време обаче военен съюз сключиха в Белград от министрите на отбраната на Унгария и Сърбия Кристоф Шалай-Бобровницки и Братислав Гашич. Няколко дни по-късно все тогавашният лидер на босненските сърби Милорад Додик обяви, че Република Сръбска в Босна и Херцеговина, ще се присъедини към "новия военен съюз". ОЩЕ: Балканското военно сътрудничество се разширява: България има покана