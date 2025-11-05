Гръцките кожухари харесаха аутфита на американския посланик: Канят я на панаир

Асоциация на производителите на кожи в северния гръцки град Кастория обмисля да покани посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл да посети града по време на 51-ия панаир на кожите следващата пролет, съобщиха местните медии, прредаде гръцкото издание Kathimerini.

Предложението

Предложението на Асоциацията за кожи от Кастория „Пророк Илияс“ е било обсъдено неофициално от управителния съвет на групата, след като първите публични изяви на Гилфойл в Гърция привлякоха вниманието заради стила ѝ. Американският пратеник носеше две различни кожени изделия на отделни събития, което членове на местната индустрия за кожи интерпретираха като символичен жест в подкрепа на техния занаят.

Не може да се потвърди независимо дали кожените дрехи на Гилфойл са истински или синтетични.

В интервю за местната радиостанция Antennes по-рано тази седмица, президентът на асоциацията Акис Цукас заяви, че скоро ще бъде изпратена официална покана до посолството на САЩ, като подчерта дългогодишните търговски връзки между Кастория и Съединените щати чрез кожухарската индустрия.

„Тя има изтънчено чувство за стил“, каза Цукас, добавяйки, че членовете са решени да се отзоват на поканата. „Ще направим всичко възможно – би било много положително тя да дойде.“

Кастория и кожухарската индустрия

Кастория е историческият център на вековната гръцка кожухарска индустрия, която е силно засегната от санкциите на Европейския съюз срещу Русия, основен експортен пазар, заради войната в Украйна, както и от променящите се модни и потребителски тенденции в полза на по-голяма устойчивост.