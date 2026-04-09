Скандалът с фалшивия поп: Как 12 македонски медии отразиха обидите срещу външния ни министър

За разлика от изказването на външния ни министър Надежда Нейнски, че македонското правителство прави опити да заобиколи френското предложение, но губи времето на собствените си граждани, провокацията на самопровъзгласилият се за иподякон Атанас Стефанов срещу колата на министъра се превърна в интересен наратив за македонските медии. Случаят е отразен от най-малко 12 медии, сред които "Плюс инфо", "Пулс24", "Инфомакс", 4News, "Фокус", Вечер, "Слободен печат", "Либертас", "Журнал", Скопје1, ПРВ.мк и Религија и други.

Припомняме, че преди дни Стефанов застана пред колата на външния ни министър и пречеше тя да потегли, като междувременно размахваше кръст и обиждаше грозно Нейнски. Всичко това бе документирано във видео в социалните мрежи.

Свещеникът е звезда в югозападната ни съседка

"Слободен печат" нарича самозвания свещеник "фалшива поп звезда". Докато в македонската медия с религиозна насоченост Религија Стефанов е описан като представител на Българската православна църква и се цитират български медии, но не става ясно кои.

"Софийската митрополия обяви по-рано, че Стефанов не е част от духовенството, нито му е позволено да носи свещенически одежди и кръст", пише "Либертас".

"Марш от България"

Други медии като 4News акцентират върху призивите на Стефанов към Нейнски "Марш от България".

Медиите "Либертас" и "Журнал" акцентират върху клетвите срещу българския външен министър.