Външният министър на Кремъл Сергей Лавров и ръководена от него делегация щяла да посети Република Сръбска, която е част от Босна и Херцеговина. Такива слухове се появиха в босненския портал Klix.ba, предаде хърватската медия "Индекс". Очаква се делегацията да пристигне в балканската страна на 19 април 2026 г. Датата на посещението на Лавров на Балканите обаче съвпада с предсрочните парламентарни избори в България.

Целта на посещението?

Официалната версия са посещението е посещение на Баня Лука, а след това се очаква Лавров да се присъедини към делегации, отбелязващи 81-ата годишнина от престъпленията в концентрационния лагер Ясеновац.

Правителството на Република Сръбска преди това обяви 19 април за Ден на траур в тази област в памет на 19 април 1945 г., когато усташките власти започнаха да избиват останалите затворници и да унищожават лагера, преди да се оттеглят.

Миналата година на тържеството присъства най-висшата делегация на Република Сърбия, водена от президента Александър Вучич.

Посещението на Лавров и Дейтънското споразумение

Посещението на Лавлов ще се случи дни след като синът на американския президент Даналд Тръмп - младши посети Баня Лука и критикува ЕС и похвали Виктор Орбан, но и месеци след като американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната заяви, че Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г.

Според института това вероятно е част от по-голяма кампания за разделяне и отвличане на вниманието на Европа. Москва вече е използвала отношенията си с една от двете съставни части на Босна и Херцеговина - Република Сръбска, за да окаже допълнително влияние на полуострова, на който е и България, да посее раздори на целия континент и да подкопае подкрепяното от САЩ Дейтънско споразумение. Всичко това - за да хвърли Балканите в хаос.

Припомняме също, че лидерът на босненските сърби Милорад Додик не крие сепаратистките си намерения спрямо Република Сръбска и отдавна говори за отмяна на Дейтънското споразумение. Мераци, които САЩ поряза наскоро, но те издават неговата връзка с Кремъл.