Място в детска градина за всяко дете: Хърватия с амбициозен план

До края на десетилетието всяко дете в Хърватия ще има осигурено място в детска градина, заяви пред парламента днес хърватският министър на науката, образованието и младежта Радован Фукс, цитиран от ХИНА. По думите му реформите в образователната инфраструктура ще позволят и значително разширяване на едносменния режим на обучение.

Още през 2023 г. Хърватия обяви, че планира да създаде около 40 000 нови места в детски градини в рамките на седем години, за да осигури достъп за всички деца на възраст от три до шест години, припомня хърватското издание "Фактограф". В плановете тогава се отбелязваше, че 22 500 места ще да бъдат финансирани чрез Националния план за възстановяване и устойчивост с бюджет от над 218 млн. евро, а останалите 17 500 – чрез европейски фондове от текущия програмен период.

Очаква се също така до учебната 2029/2030 г. 91 процента от училищата да преминат към обучение на една смяна, което ще обхване около 82 на сто от учениците, каза още днес пред парламента министър Радован Фукс.

Значителна част от останалите деца, които ще продължат да учат на две смени, са съсредоточени в столицата Загреб, отбелязва агенция ХИНА. За изграждане на нови училища, модернизация на съществуващата база и въвеждане на едносменно обучение са предвидени общо 1,9 млрд. евро.

През април 2025 г. хърватското правителство подписа 19 договора на стойност 150 милиона евро за изграждане на нови училища, припомня националната телевизия ХРТ. Държавният секретар в Министерството на образованието и младежта Стипе Мамич тогава разкри, че се предвижда броят на училищата, които ще работят на една смяна, да нарасне до 90 на сто, като в момента под 50 процента от учениците в страната учат на една смяна.