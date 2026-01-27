Мицкоски е оптимист за протеста на превозвачите

Премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски обяви днес, че е поискал телефонен разговор с председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в опит да се намери решение на механизма на ЕС за пребиваване в страните от Шенгенската зона, което предизвика протести на македонските шофьори на камиони и техните колеги от Западните Балкани, съобщи македонската медия "360 степени".

Мицкоски е оптимист

Мицковски е оптимист, че проблемът с шофьорите на камиони ще бъде преодолян. В отговор на журналистически въпроси той заяви, че този въпрос е отворен от септември с Европейската комисия и че министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски отговаря за разговорите, както и други проекти в интерес на гражданите досега са обсъждани с ЕК.

В отговор на допълнителен въпрос какво ще стане, ако ЕС не отстъпи и проблемът не бъде решен, премиерът заяви, че Европейският съюз има Шенгенски механизъм, към който се придържа, и "това, което търсим, е да намерим начин да отговорим на нуждите на превозвачите".

Очакванията му от разговора с Фон дер Лайен?

Македонският премиер очаква да разговаря с Фон дер Лайен по телефона през следващите дни, след като тя се завърне от официалното си пътуване до Индия.

„Очаквам, поне според последното съобщение, че това ще бъде решено. Вчера поисках телефонен разговор с председателя на Европейската комисия. Тя официално отсъства и е в Индия. Очаквам да се чуем през следващите дни и да отворим отново тази тема и заедно с колеги от региона да я поставим отново на дневен ред, така че това е всичко“, каза той. ОЩЕ:ОЩЕ: Продължава протестът на превозвачите от Западните Балкани