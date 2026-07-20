Епидемия в македонски град, властите не знаят какво е: Между 250 и 300 пациенти на ден с еднакви симптоми

Тенденцията на новорегистрирани граждани със стомашни проблеми в Гостиварска област все още не намалява, като броят им варира между 250 и 300 пациенти на ден, поради което вчера в общината беше обявена епидемия, с цел по-добра координация на институциите, съобщи "Дойче Веле". Според здравния министър Сашо Клековски, всички здравни мерки и информация към гражданите са били взети още преди обявяването на епидемията.

Вчера в Общината бяха раздадени първите количества пакетирана вода, след решението на Правителството да осигурява 50 000 литра безплатна питейна вода на ден, стига препоръките от компетентните институции за забрана на използването на вода от градския водопровод да останат в сила.

Какво свързва случаите?

Каква е причината за оплакванията на гражданите в Гостиварко - диария, повръщане и дехидратация, а по-рядко треска и повишена температура?

Министърът на здравеопазването препоръча да не се бърза със заключения, преди да са приключени всички анализи. Очаква се те да бъдат представени днес (20 юли 2026 г.), като се има предвид, че е обявена съвместна пресконференция в Правителствения медиен център в 12:30 часа, на която ще присъстват министърът на здравеопазването Сашо Клековски, директорът на Института за обществено здраве Мария Андоновска и директорът на Института за обществено здраве Ивица Томовски.

От известното до момента, проблемите не са били изпитани само от жителите на града, тъй като е имало съобщения за пациенти и от Чегран, Вруток и други околни райони, като някои от тях са използвали отделни водоизточници. Затова се очакват още отговори от анализите, за да се определи връзката на всички случаи. Според министър Клековски шансът хиляда души от различни възрасти да се заразят от храна е много малък и не става въпрос за обща фабрична столова или подобен източник. ОЩЕ: Салмонела в цяла Европа заради заразени семена на люцерна от Индия: Има ли партиди в България?

Опозицията иска истината за епидемията?

На пресконференция членът на Изпълнителния съвет на СДСМ Наташа Попович обвини институциите, че са реагирали закъсняло на отравянето на граждани в Гостивар и поиска политическа и институционална отговорност от министъра на здравеопазването Сашо Клековски и други власти. Попович заяви, че според партията ситуацията с отравянията на граждани е тревожна и че над 2000 души са потърсили медицинска помощ поради симптоми, свързани със замърсена питейна вода.

Попович твърди, че епидемията от гастроентерит не е избухнала внезапно, а се е развила в продължение на дни, докато компетентните институции, както тя каза, не са реагирали навреме.

Според нея още в ранните етапи е имало знания и сериозни съмнения, че водата не е безопасна, както и че броят на болните необичайно нараства, пише Скопје1.мк. ОЩЕ: Извънредна ситуация в Гърция: Вижте къде има огнище на салмонела