Мицкоски с поредна закана към България: Докато аз решавам, никаква капитулация!

Македонският премиер Християн Мицкоски нарече изпълнението на поетите ангажименти към България българите да бъдат вписани в конституцията на страната "предателство и капитулация". И беше категоричен, че докато той е на власт, няма да допусне подобно нещо.

Пред журналисти той за пореден път заяви, че е готов да води разговори със страната ни, но че позицията на македонското правителство по въпроса е известна, както и червените линии.

"Такива предателства и капитулации няма да се случват"

Отговаряйки на журналистически въпроси относно конкретните стъпки за разрешаване на проблема с България, Мицкоски припомни, че няма намерение да прави отстъпки, предава A1on.

"Нашата позиция е много ясна, всички знаят какви са червените линии, описвали сме тези червени линии много пъти досега. Готови сме да седнем и да разговаряме, но не би било правилно някой да очаква, че това правителство, докато аз съм министър-председател, изведнъж ще реши, че това, което говорехме досега, не важи, и ще седнем да направим конституционни промени. Поне докато аз съм министър-председател. Ако дойде някой друг, нека настоява за различна политика", заяви Мицковски, след като даде старт на изграждането на нова спортна зала в училище в община Аеродром.

Мицкоски беше категоричен, че докато той е премиер, "такива предателства и капитулации няма да се случват".

Непроменена позиция

Това е поредното подобно изказване на македонския министър-председател, който нееднократно е заявявал, че неговото правителство няма да позволи конституционни изменения без конкретни ангажименти от страна на България и ясни гаранции от Европейския съюз.

Миналия месец Мицкоски обяви пред македонски медии, че Скопие е напълно наясно, че промените в конституцията са условие за отваряне на преговорните клъстери, но докато той е премиер, "конституционните промени няма да се случат, без ясно изпълнение на задълженията на източния съсед, както и конкретни гаранции от Европейския съюз".

"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито правителството възнамерява да го направи, докато аз съм премиер. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно, ние изискваме последователно спазване на международното право, а нашият източен съсед също има задължения. Също така искаме гаранции. И ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своята компанията, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас. И това е ясна позиция", заяви тогава Мицкоски.