Мигрантски бум на хоризонта в Гърция

Серия от инциденти южно от островите Крит и Гавдос през Великденския период поражда безпокойство относно потоците от мигранти от Либия към Гърция през следващите месеци, съобщава гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на ръцките власти. Само за 48 часа от ранните часове на неделя до ранните часове на вторник са регистрирани девет отделни случая с бедстващи кораби. Общо 381 души са били спасени, според Министерството на морското дело.

Тревога за летния период

Властите също изразяват загриженост относно летния период. „Имаме на дневен ред мерки за спиране на разглеждането на молбите за убежище, които приложихме миналата година, но ще ги използваме само в случай на спешност“, каза министърът на миграцията Танос Плеврис пред Kathimerini.

Длъжностни лица и местни власти очакват увеличен брой пристигащи по маршрута Либия-Крит през летните месеци, особено юни и юли, както и през септември и октомври, когато метеорологичните условия са по-благоприятни. През първото тримесечие на 2026 г. 2168 мигранти са пристигнали в Крит и Гавдос. Общо 20 187 бежанци и мигранти са достигнали Гърция през коридора Либия-Крит през 2025 г.

Местната инфраструктура остава ограничена извън района на Ханя. Очаква се временен приемен център в Ираклион да бъде готов до лятото, но пристигащите в момента се настаняват в бивш хладилен склад на пристанището. В един от случаите 61 мигранти, спасени късно в понеделник вечерта, бяха временно настанени в начално училище в селището Калогерон, където Червеният кръст оказа първа помощ и бяха поставени палатки поради ограниченото пространство на закрито.

В навечерието на новия пакт за миграцията

Събитията идват преди влизането в сила на новия пакт за миграция на Европейския съюз на 12 юни. Съгласно рамката, държави на първа линия, като Гърция, ще провеждат първоначален скрининг на мигранти, влизащи незаконно, с цел в рамките на 12 седмици да разграничат тези с ниски шансове за получаване на убежище въз основа на страната им на произход. Тези лица ще бъдат прехвърлени в определени центрове и поставени под административно задържане.

„Нашият основен приоритет е бързото разглеждане, за да могат да се издават бързо решения за връщане на тези, които нямат право на убежище“, заяви Плеврис. Той добави, че за функционирането на системата е необходим ефективен механизъм за връщане.

Същевременно двустранните споразумения, подписани от Гърция с Германия, Нидерландия, Франция и Белгия, премахват връщането на търсещи убежище, преминали през Гърция и понастоящем намиращи се в тези страни. В замяна тези държави членки няма да предоставят в продължение на една година финансови вноски, предвидени по принципите на солидарност.