Микродържавата Либерланд и други проекти: Какво се случва на Балканите

Между Сърбия и Хърватия отново се наблюдава засилен обществен и медиен интерес към т.нар. микродържавни проекти. Наскоро бе обявена най-новата самопровъзгласена инициатива Гапла, подобна на вече известната Либерланд и други подобни експерименти, включително т.нар. Кралство Енклава, възникнало в граничната зона между Хърватия и Словения.

Феноменът е свързан както с неуредения суверенитет в части от граничната линия по река Дунав и други спорни участъци, така и с по-широки дебати за символични държавни проекти, дигитални общности и съвременни форми на политически експерименти. В този контекст трите инициативи се разглеждат като част от една и съща вълна, но с различен произход, мащаб и степен на обществена видимост. Всяка от тях предлага собствена интерпретация на идеята за "държава" извън класическите международноправни рамки.

Либерланд – най-известният дунавски пример от 2015 г.

Микродържавата Либерланд беше обявена през 2015 г. върху спорен участък земя между Сърбия и Хърватия по течението на Дунав, припомня хърватския портал "Индекс". Тя възниква като проект на чешкия политик Вит Йедличка и е разположена върху територия от около седем квадратни километра в района около т.нар. Горня Сига, който не е окончателно уреден в рамките на граничния спор между двете държави.

Йедличка се самопровъзгласява за президент, а "суверенната държава" се сдобива с конституция, закони, знаме и герб, както и с отворена процедура за кандидатстване за гражданство. За официален език е обявен чешкият.

В Либерланд държавната намеса е ограничена, гарантирани са лични и икономически свободи и ниско данъчно облагане, за да се създаде "общество, в което честните хора могат да просперират", обявява Йедличка.

През 2018 г., Либерланд отваря официално представителство в Белград, а по думите на Йедличка микродържавата има над 100 офиса по целия свят.

Кралство Енклава – символична инициатива извън дунавската ос

Кралство Енклава се появява десет дни след Либерланд, този път на хърватско-словенската граница, отбелязва хърватското издание "Ютарни лист". Според изданието инициативата е на полския турист К. Врон, вдъхновен от идеята на Йедличка, като той привлича и други свои единомишленици.

Новата държава се намира на 50 километра от Загреб и по думите на Врон нейната площ се разпростира на 100 квадратни метра "ничия земя" на хърватско-словенската граница, между Брезовица при Метлики и Брезовица Жумберачка.

Идеята зад Енклава е "да се създаде място, където всеки, независимо от цвета на кожата, религията или националността, ще може да изразява мнението си, да учи безплатно и да печели пари, без да се тревожи за данъци", казва пред Франс прес един от основателите на мини-държавата Пьотър Вавжинкевич.

"Малко след като новината за амбициозната мини-нация беше разпространена онлайн, вече имахме над 5000 души, кандидатствали за гражданство", допълва той.

Евентуалните граждани на държавата могат да избират измежду пет официални езика – английски, полски, словенски, хърватски и мандарин, се казва още в официалните съобщения.

Свободна република Вердис

През 2019 г. възниква нова микродържава по поречието на Дунав - Свободната република Вердис, разположена отново между Сърбия и Хърватия, в зона, която според инициаторите не попада под ясно установен суверенитет на нито една от двете държави.

Проектът е създаден от австралийския гражданин Даниел Джаксън и се представя като "екологично устойчива държава" със собствени символи, документи за самоличност и процедура за кандидатстване за гражданство. Според организаторите са постъпили хиляди заявления, като част от тях са одобрени, а инициативата функционира основно онлайн и чрез символични политически и медийни активности.

Вердис, подобно на Либерланд, не е международно призната и е обект на спорове около реалния достъп до декларираната територия, като проектът остава в сферата на т.нар. микродържавни и експериментални политически образувания.

Гапла – най-новото попълнение в микродържавната вълна

Най-новата самопровъзгласена мини-държава Гапла се появи тази година и е разположена отново в дунавския граничен пояс между Сърбия и Хърватия, отбелязва сръбският "Данас".

Проектът е създаден от група тийнейджъри, сред които Уайът Бек. Гапла се представя като "федерална държава" с площ от около 205 хектара, разположена върху територия, към която "държавотворците" твърдят, че "никой не предявява претенции".

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Въпреки символичните елементи като паспорт, регистрационни табели, знаме и уебсайт, Бек признава, че никога не е стъпвал на територията на "държавата". Към момента няма данни за официално признание или институционално присъствие, а проектът се разглежда в медиите като продължение на феномена, започнал с Либерланд и последван от Кралство Енклава.

Регионални и глобални медии поставят Гапла, Либерланд и Вердис в контекста на продължаващия граничен спор по Дунав между балканските републики, обособени след разпадането на Югославия, при който има участъци без ясно уреден суверенитет.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI