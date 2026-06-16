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Тийнейджъри основаха "микродържава" на Дунав

16 юни 2026, 12:39 часа 637 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Тийнейджъри основаха "микродържава" на Дунав

След микронацията Либерландия, Гапла е втората самопровъзгласила се "държава" на Дунав между Сърбия и Хърватия, пише немското издание Süddeutsche Zeitung, предава хърватската "Индекс". Идеята възниква през 2015 г., но проектът официално се трансформира във Федерални щати Гапла на 7 март 2019 г. Въпреки че никой не ги признава, подобни микродържави са играли роля през цялата история.

Никой не претендира за земята

„Основах собствената си държава като тийнейджър и дори бях поканен да говоря пред ООН - на 17.“ С това изявление на Уайът Баек, който основава Гапла заедно с група тийнейджъри, започва репортажът в германския вестник Süddeutsche Zeitung (SZ) за „държавата“, която обхваща само 205 хектара, на река Дунав между Сърбия и Хърватия. ОЩЕ: Пъклен план с армия от бездомници: Млади американци искаха да поробят остров

Пропастта, казва Баек, е на земя, за която „никой не претендира“, съобщава Дойче Веле.

Самият той никога не е стъпвал на територията на „своята страна“, но вече има паспорти, регистрационни номера, знаме и уебсайт. „И разбира се, името: Федерален щат Гапла. Не е далеч от истинска държава“, пише иронично репортерът.

Целта на държавното образувание?

Гапла трябва да укрепи „мира и хармонията“ между народите и да бъде „модерна и иновативна нация“, според уебсайта на самопровъзгласилата се държава.

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Микродържавите, пише мюнхенският вестник, могат да бъдат създадени и като зони за свободна търговия, за съмнителни офшорни банкови операции или корабни компании и казина. ОЩЕ: Как да си създадем държава? (ВИДЕО)

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Хърватия Сърбия река Дунав държава Либерландия Гапла
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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