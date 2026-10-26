Мистериозно изчезнаха 700 000 евро, конфискувани на летище в Румъния

Близо 700 000 евро, иззети от митническите власти в Румъния през януари 2026 г., са изчезнали безследно. Парите са били съхранявани в митническия пункт за пътници на международното летище „Хенри Коанда“ (Отопени) в Букурещ. След установяването на липсата Румънската митническа служба е сезирала полицията и е започнала вътрешно разследване на случая.

Сумата е била иззета на 9 януари тази година на летището от лице, пристигащо от Дубай, по време на операция за митнически контрол. Впоследствие са били поставени в специално определено място за съхранение до изясняване на правния им статут.

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Към момента на изземването отговорните лица е трябвало да спазят определени процедури, включително съставяне на опис на паричните средства и записване на серийните номера на банкнотите, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Липсата е установена в процеса на връщане на средствата, след като е издадено разпореждане за приключване на случая. При проверка на чантата, в която са се съхранявали парите, е открито, че в нея има само една банкнота и листове хартия.

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Полицията провежда разследване, за да установи обстоятелствата, при които сумата е изчезнала. Междувременно, в рамките на вътрешна проверка, митническите органи разглеждат спазването на процедурите по изземване, описване и съхранение на вещите, както и отговорностите на лицата, които са имали достъп до въпросното помещение.