Войната в Иран:

Мистериозно изчезнаха 700 000 евро, конфискувани на летище в Румъния

26 октомври 2026, 20:50 часа 414 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мистериозно изчезнаха 700 000 евро, конфискувани на летище в Румъния

Близо 700 000 евро, иззети от митническите власти в Румъния през януари 2026 г., са изчезнали безследно. Парите са били съхранявани в митническия пункт за пътници на международното летище „Хенри Коанда“ (Отопени) в Букурещ. След установяването на липсата Румънската митническа служба е сезирала полицията и е започнала вътрешно разследване на случая.

Сумата е била иззета на 9 януари тази година на летището от лице, пристигащо от Дубай, по време на операция за митнически контрол. Впоследствие са били поставени в специално определено място за съхранение до изясняване на правния им статут.

Още: Пак инцидент на летище Лайпциг - пробив на ограда, вероятно с таран-автомобил

Към момента на изземването отговорните лица е трябвало да спазят определени процедури, включително съставяне на опис на паричните средства и записване на серийните номера на банкнотите, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Липсата е установена в процеса на връщане на средствата, след като е издадено разпореждане за приключване на случая. При проверка на чантата, в която са се съхранявали парите, е открито, че в нея има само една банкнота и листове хартия.

Още: Извънредна ситуация блокира летището в Нюрнберг, вдигнаха изтребители

Полицията провежда разследване, за да установи обстоятелствата, при които сумата е изчезнала. Междувременно, в рамките на вътрешна проверка, митническите органи разглеждат спазването на процедурите по изземване, описване и съхранение на вещите, както и отговорностите на лицата, които са имали достъп до въпросното помещение.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро Румъния летище Пари Конфискация
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес