Вайц към Северна Македония: Включването на българите в македонската конституция е задължително условие

Докладчикът за напредъка на Северна Македония Томас Вайц заяви в интервю за "Euronews Bulgaria, че включването на българите в македонската конституция е задължително условие за започване на преговорите, според него македонското правителство трябва да осъществи реформите, а в противен случай не можем да се ангажира с действителните преговори. Интервюто на Вайц в македонските медии обаче е отразено като остра критика

Дума не може да става за предоговаряне

От отговорите на Вайц става ясно, че и дума не може да става за предоговаряне на преговорната рамка или за "креативно решение", което вече повече от две години правителството на Мицкоски се опитва да постигне.

"Защитата на малцинствата и правото на самоопределение, както и на културно самоизразяване, са част от основните европейски ценности. Това е предварително условие, това са критериите от Копенхаген. Всяка страна кандидатка, всяка страна, която кандидатства за присъединяване, трябва да изпълни тези изисквания. И това няма да се промени. Така че не само от моя гледна точка въпросът не подлежи на преговори, но това чувам и от Съвета, и от Комисията. Това е нещо, което страната трябва да направи – да включи допълнителни малцинства в конституцията и да гарантира правото на самоопределение и културно изразяване. Това е изискване на Европейския съюз. Това е предварително условие и трябва да бъде изпълнено. В противен случай, без конституционна поправка, няма да започнем преговори", казва Вайц.

Скопие има шанс

Според него ако Скопие наистина се ангажира със сериозни реформи, все още би имала известен шанс да се присъедини към клуба на Албания и Черна гора за присъединяване, т.е. през този мандат на Европейския парламент. "За съжаление, засега не виждам да са предприети необходимите реформи. Към този момент не виждам политическа воля от страна на правителството да се ангажира, да се ангажира сериозно, особено що се отнася до върховенството на закона и независимостта на правосъдието. Но аз съм там, за да подкрепям, там съм, за да помогна на региона да върви напред, така че няма да се откажа", казва Вайц.

Опозицията обвинява Мицкоски

След интервюто на Вайц опозиционната СДСМ заявява, че това е, за което предупреждават от месеци. „С Мицкоски няма напредък, няма реформи, с директна оценка, че „през последната година не сме видели никакъв напредък". Вайц изрично казва, че не вижда сериозен ангажимент от страна на правителството към реформи, особено във върховенството на закона. И ключовият и най-голям проблем: корупцията и нефункциониращата съдебна система",посочват от партията. Позовавайки се на изявлението на Вайц, СДСМ казва, че рискът от неприлагане на програмата за реформи е загуба на европейски пари, които според евродепутата ще отидат в други страни, вместо в Северна Македония.