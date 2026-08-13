Ман Сити отряза Барселона за пореден път: Сложи цена на Родри и избра заместника му

Това футболно лято е изпълнено с трансферни саги, които включват големи отбори и звездните им играчи. Една от най-интересната е тази за преминаването на Родри от Манчестър Сити в някой от гигантите в Ла Лига. Първоначално той бе спряган за трансфер в Реал Мадрид, но впоследствие испанецът избра Барселона. В момента текат преговори между "гражданите" и каталунците за правата на халфа, като англичаните вече отказаха две оферти от "блаугранас". Ман Сити вече е поставил конкретна цена на Родри и е набелязал с кого да го замени.

Манчестър Сити иска 70 милиона паунда за Родри

От Манчестър Сити са отказали на Барселона и втората оферта за Родри. Първото предложение на каталунците беше в размер на 38.5 милиона паунда. Второто се е равнявало на 51.3 милиона паунда плюс допълнителни 5 милиона паунда под формата на бонуси. "Гражданите" са поставили конкретна цена на испанеца - 70 милиона паунда. В края на тази седмица Родри ще се завърне в Ман Сити, за да започне предсезонната си подготовка. Предстои да разберем дали Барселона ще изпрати нова оферта за него.

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Ман Сити иска Енцо Фернандес

Въпреки че вече привлече Елиът Андерсон от Нотингам Форест срещу 117 милиона паунда, Манчестър Сити най-вероятно ще търси още един полузащнитник, за да замести Родри. "Гражданите" проявяват интерес към Енцо Фернандес от Челси. Аржентинецът изглежда сякаш иска да напусне "Стамфорд Бридж", а новият мениджър на Ман Сити Енцо Мареска вече работи с него когато беше начело на "сините" от Лондон. Челси оценява Фернандес на 120 милиона паунда.

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