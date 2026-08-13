Челси разкри до кога приема оферти за звезда: Ман Сити го иска за наследник на Родри

Английският футболен клуб Челси постави краен срок до петък за оферти от поне 120 милиона паунда от отбори, заинтересовани от полузащитника Енцо Фернандес, съобщава "BBC". Бъдещето на 25-годишния аржентински национал е несигурно още от пролетта, когато той загатна, че може да напусне лондонския клуб в посока Реал Мадрид. Тогава агентът му Хавиер Пасторе заяви, че Фернандес получава твърде ниска заплата в Челси и иска да напусне след трудния сезон. А от Манчестър Сити искат да привлекат халфа като потенциален заместник на Родри.

Енцо Фернандес ще бъде заместникът на Родри

"Сините" от Лондон завършиха на десетото място във Висшата лига и приключиха кампанията без трофей. Оттогава от Реал Мадрид обявиха, че нямат намерение да привлекат халфа, а с това Манчестър Сити остана единствената вероятна дестинация за него. Новият мениджър на "гражданите" Енцо Мареска познава Фернандес добре от периода си начело на Челси и може да бъде фактор при потенциален трансфер. Той иска аржентинецът да бъде заместник на Родри при евентуално напускане на испанеца.

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Ман Сити има време до петък

Все още обаче не е ясно дали от Ман Сити са готови да заплатят сумата от 120 милиона, поставена от Челси, която вече е с краен срок 17:00 часа местно време в петък, 14 август. Поставянето на тази рамка цели да сложи край на несигурността в състава на лондончани преди началото на сезона, който за тях започва на 24 август с гостуване на градския съперник Фулъм. През миналия сезон Енцо Фернандес изигра 54 мача във всички турнири за Челси, вкара 15 гола и даде 7 асистенции.

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