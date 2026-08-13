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Легенда на Реал Мадрид се преклони пред величието на Меси: Никога не съм виждал такова нещо

13 август 2026, 10:46 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Легенда на Реал Мадрид се преклони пред величието на Меси: Никога не съм виждал такова нещо

В момента Лионел Меси преживява един от най-трудните моменти в живота си. Само преди дни аржентинецът загуби своя баща Хорхе и се очакваше временно да се оттегли от футболната сцена, докато не свикне с болката. Въпреки това, той за пореден път доказа какъв характер е, като остави личните си проблеми настрана и бе на разположение за своя тим. След погребението на баща му Меси пропътува 14 часа от Росарио до Маями, за да играе в мача на Интер Маями срещу мексиканския Леон.

Съотборниците на Меси останаха впечатлетни от отдадеността му

Силата, която Меси демонстрира, се прие с възхищение от неговите съотборници. Едно от новите попадения на Интер Маями - Каземиро, който дълги години бе съперник с Меси по време на престоя им в Реал Мадрид и Барселона, засипа с похвали аржентинеца. Двамата са водили ожесточени битки в най-разпаленото футболно дерби, но съперничеството на терена остава настрана в подобни моменти. Думите на бразилеца по адрес на Меси за пореден път показаха истинския смисъл на "красивата игра".

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Лионел Меси

Ето какво каза Каземиро:

"Той е най-добрият в историята. Единственото, което трябва да направим, е да свалим шапка и да му благодарим. Това, което направи днес, беше невероятно - фактът, че е тук с нас. Сигурен съм, че преминава през много тежък период, но имаше ангажимент не само към играчите, но и към клуба, което беше невероятно. Никога не съм виждал такова нещо в живота си. Трябва да продължаваме да го подкрепяме и да го окуражаваме. Той е пример", каза Каземиро за своя нов съотборник в редиците на Интер Маями.

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Лионел Меси Каземиро Интер Маями
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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