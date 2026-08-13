Доскорошен треньор на Реал Мадрид се взе за Моуриньо и разпали сериозен скандал в новия си клуб (ВИДЕО)

Доскорошният наставник на Реал Мадрид Алваро Арбелоа продължава да върви по стъпките насвоя идол Жозе Моуриньо... но не по правилния начин. Испанският специалист разочарова в сезона си начело на "кралете" и бе уволнен в началото на лятото. След гръмкия провал на "Бернабеу" той все пак не остана дълго без работа, като по удивителен начин успя да си осигури треньорския пост във Фулъм от Висшата лига. Макар че е от броени седмици в клуба, той вече успя да се изложи още преди началото на сезона.

Арбелоа шокира феновете с постъпката си в мача с Малага

Фулъм се изправи срещу Малага в 36-тото издание на турнира "Коста дел Сол Трофи" в мач, който завърши 2:2 след 90 минути. Когато прозвуча финалният сигнал, Арбелоа нахлу на терена и беше изгонен за спорове с рефера Мигел Анхел Ортис Ариас. Последва още по-спорен момент в двубоя. След като получи червен картон, Арбелоа нареди на играчите си да не участват в решаващата серия от дузпи. В знак на неподчинение от Малага изпълниха дузпите на празна врата пред своите фенове, за да им подарят празненството, което Арбелоа им беше отнел.

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Описвайки инцидента, водещото испанско издание "MARCA" не спести критиките си към Арбелоа. Те описаха действията му като възмутителен акт на неуважение и по-точно - безпрецедентна липса на уважение. От медията определиха случилото се като един от най-неудобните инциденти в историята на футбола.

Тези сцени няма да са голяма изненада за онези, които са следили кариерата на Арбелоа. Бившият защитник на Ливърпул беше треньор в академията на Реал Мадрид и редовно получаваше прекалено високи оценки, когато нещата вървяха добре, но не и когато вървяха зле. Когато беше повишен след уволнението на Шаби Алонсо в началото на 2026 година, той бързо показа, че не се справя особено добре край тъчлинията, като вместо на тактиката се фокусираше върху пресконференциите. Самопризнатият почитател на Моуриньо беше отчаян да подражава на своя идол, което приключи катастрофално през февруари.

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The Fulham players refused to take penalties after Arbeloa was sent off in their friendly against Malaga. 🤣



So Malaga took one penalty into an empty net and celebrated like mad. 😭 pic.twitter.com/ibVhJV65u3 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 13, 2026