На финалната права: Албания отваря последния си клъстер в преговорите с ЕС

Албания ще отвори последния клъстер в преговорите с ЕС в понеделник и има амбициозни планове за членство в Съюза и отвъд него, пише македонската медия "Вечер". На седмото заседание на конференцията за присъединяването на Албания към ЕС ще бъде открит клъстер 5, който се отнася до ресурсите, селското стопанство и сближаването.

Клъстерът се състои от глави 11 (селско стопанство и развитие на селските райони), 12 (безопасност на храните, ветеринарна и фитосанитарна политика), 13 (рибарство и аквакултури), 22 (регионална политика и координация на структурните инструменти) и 33 (финансови и бюджетни разпоредби), съобщи Брюксел.

Рекордно постижение за Албания

Албания, която получи статут на кандидат за членство през 2014 г., откри първия клъстер в преговорите (фондации) с ЕС през октомври миналата година, което означава, че отвори всички клъстери за около година.

Албанският премиер Еди Рама определи отварянето на последния клъстер в преговорите като „рекордно постижение“. Той заяви още, че нищо няма да спре пътя на Албания към членство в ЕС през 2030 г. и че целта на правителството е да завърши преговорния процес до 2027 г., съобщи albaniandailynews.com.

Припомняме, че поради липсата на напредък на Северна Македония по въпроса за вписване на българите в македонската конституция - през 2024 г. Европа раздели Тирана и Скопие по пътя към Европейския съюз. ОЩЕ: Път назад: В Северна Македония започна дело срещу вписването на българите в Конституцията

Подкрепата на Италия

Амбициите на Тирана се подкрепят и от факта, че италианският премиер Джорджия Мелони подкрепи плановете на Албания за присъединяване към ЕС на пресконференция вчера след първата среща на върха Италия-Албания в Рим.

Мелони обяви, че ще си постави за цел политическите преговори с Албания за присъединяване към Съюза да започнат през първите шест месеца на 2028 г., когато Италия ще поеме председателството на ЕС, съобщи Politico. ОЩЕ: Из новия доклад на ЕК: Албания в ЕС до 2030 г.