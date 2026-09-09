Нахапали го комари: Британски турист търси сметка на гръцки хотел

Британски турист е напуснал хотел в Крит след като е бил ухапан от комари и е поискал частично или пълно възстановяване на сумата. За случая съобщава гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът се е случил преди около месец и е описан от Кириакос Коцоглу, съветник в региона на Крит, в коментар за местния вестник „Патрис“. Туристът е изпратил снимка на крака си, покрит с ухапвания, и е поискал хотелската стая и матракът да бъдат проверени от сертифицирана здравна компания, като резултатите бъдат изпратени до него.

Той каза, че ухапванията са го накарали да се чувства „ужасно“ и са съсипали почивката му.

Какво е установила проверката?

Според писмени уверения, предоставени на хотела и властите, проверката не е открила проблеми в стаята. Коцоглу каза, че впоследствие туристът е сметнал въпроса за приключен и му е казал, че планира да се върне на Крит догодина.

Коцоглу заяви, че оплакванията от посетители трябва да се обработват своевременно, независимо дали в крайна сметка се окажат основателни.

„Въпросът е да се избегне негативно развитие, което би могло да навреди на репутацията на вашата дестинация, и да се накара посетителя да почувства, че сте го изслушали и уважили“, каза той на Патрис.

Западнонилска треска в Гърция Новината идва на фона на увеличение на броя на починалите вследствие на усложнения от западнонилска треска в Гърция. Починалите в началото на септември достигнаха 24 души. Само за последната седмица са регистрирани нови 58 случая на заразени. Според Националната организация за обществено здраве общият брой на болните в страната достигна 290. За да ограничат разпространението на заразата, властите извършват периодични акции за пръскане срещу комари в районите с най-голяма концентрация на насекоми. ОЩЕ: Нараства броят на жертвите на западнонилска треска в Гърция, все повече случаи отчитат на Балканите