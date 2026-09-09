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Гърция отчете спад и в трите области, включени в PISA

09 септември 2026, 12:56 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гърция отчете спад и в трите области, включени в PISA

Гърция отчита спад в резултатите на своите ученици и в трите области, включени в изследването PISA 2025 - природни науки, четене и математика. Според резултатите един на всеки двама гръцки ученици завършва средно образование без да може да извършва основни математически разсъждения, а четирима от всеки десет не могат да разберат кратки текстове или да си обяснят прости физични явления, съобщи „Катимерини“. 

Международното изследване PISA се провежда на всеки три години. То оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации. 

Резултатите на гръцките ученици са спаднали по всички изследвани области в сравнение с 2022 г.: по природни науки са паднали от средно 441 до средно 434 точки, по четене от средно 438 до средно 423 точки, а по математика от средно 430 до средно 424 точки. И в трите области Гърция остава под средните стойности за ОИСР и ЕС, които също отбелязват спад през 2025 г. 

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В новоизследваната категория за решаване на проблеми с помощта на компютърни методи гръцките ученици са постигнали среден резултат от 461 точки спрямо средно 500 за ОИСР, което ги нарежда на 47-о място сред страните, участващи в изследването.

В същото време гръцкото Министерство на образованието определи резултатите като „смесени, но с ясни признаци на стабилизиране“.

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Гърция PISA училище образование гърция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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