"Доволен съм, че мина гладко": Вучич за погребението на военнопрестъпника Младич

„Доволен съм, че всичко мина гладко, че осигурихме сигурността на митинга, който не беше лесен. Осигурихме пълна логистика, по отношение на транспорт, лекари, всички комунални услуги, за да могат всички хора да имат вода, резервоари за вода, бутилки за вода, всичко необходимо“, каза сръбският президент Александър Вучич в предаването „Дневник“ на Радиотелевизия Сърбия (РТС) във връзка с , погребението на военнопрестъпника Ратко Младич, предаде хърватската медия "Индекс".

Младич, който излежа доживотна присъда в Хага за геноцид в Сребреница, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, беше погребан на гробището Топчидер в Белград с военни почести. Погребението беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий, а на погребението присъстваха министрите от сръбското правителство Милорад Додик, руският посланик Александър Боцан-Харченко и синът на Вучич, Данило. ОЩЕ: Вучич се покри за погребението на Младич, но ето кой от семейството и правителството му беше там

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Вучич защити помощта, оказана от сръбската държава при организирането му, и нарече атаките от Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Косово „истерична лавина“. Той отправи специално остри нападки към Хърватия, правейки паралели с погребението на Динко Шакич и реакциите на хърватското държавно ръководство след смъртта на Слободан Праляк.

Дипломатическите отношения с Босна и Херцеговина

Той коментира и реакциятана Босна и Херцеговина да отзове служители на посолството си от Сърбия и експулсирането на двама сръбски дипломати от Сараево.

„Когато вземате решение да експулсирате нечии дипломати, трябва да помислите дали някой друг ще експулсира вашите дипломати. Сега те си мислят, че сме наивни, затова ще експулсираме дипломати, номинирани от Република Сръбска, вместо тези, номинирани от Сараево и така нататък. Няма да бързаме. Не искаме да влизаме в матрица от истерични реакции“, каза той. ОЩЕ: Младич разклати мира на Балканите: Босненското посолство в Сърбия пред закриване и черни тв канали в Сараево (ВИДЕО и СНИМКА)