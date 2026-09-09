Докато линията София-Скопие липсва и Коридор 8 цикли: Air Serbia разширява „Сръбския свят“ в РСМ

Сръбската национална авиокомпания Air Serbia ще увеличи броя на полетите по маршрута Белград-Скопие до общо 14 ротации седмично през предстоящия зимен сезон, съобщава македонската медия press24.mk, позовавайки се на специализираният авиационен портал XU Aviation. С тази стъпка авиокомпанията въвежда двоен ежедневен полет, свързващ двете столици. Според съобщенията, всички редовни полети по този маршрут ще се изпълняват с турбовитлови самолети ATR72-60

Новината идва на фона на липсващата дирекна авиолиния между София и Скопие, която беше стартирана за кратко през 2022 г., поради липса на достатъчен интерес.

Междувременно няма достатъчно развитие и по стратегическия за НАТО Коридор 8, който македонската власт неглижира за сметка на Коридор 10 със Сърбия и китайското карго. ОЩЕ: Навлизане на медии от Сърбия: Македонската опозиция говори за медиен мрак и "Сръбски свят" (ВИДЕО)

Защо увеличаването на полетите работи за "Сръбски свят"?

Увеличаването на полетите логично увеличава и свързаността между двете съседни страни, съответно и сръбското влияние в югозападната ни съседка.

Влияние, което беше констатирано с тревога в последния доклад на Европейския парламент за напредъка Скопие по пътя към ЕС и влияние, което пречи на европейския път на Северна Македония.

"Сръбски свят" е наддържавно обединение, концепция на Сърбия за обединение на всички сърби на Балканите.

Концепцията използва така наречената "мека сила" за влияние в региона, като ползва църквата, образованието и редица други способи.

Пример за проявление на "Сръбски свят" в Северна Македония е почитането на сръбски празници и годишнини, но и съвместните македоно-сръбски полицейски патрули в Охрид това лято. ОЩЕ: След съвместните полицейски патрули: Македонският конституционен съд се издаде за Сърбия