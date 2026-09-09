Солун като Силициевата долина: Кимбърли Гилфойл с комплимент към съседите ни

Говорейки за перспективите пред гръцкия северен град Солун и по-широкия регион на Северна Гърция, американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфойл направи сравнение между динамиката на района и тази на водещите световни технологични центрове, като например Силициевата долина в периода на нейния „най-голям разцвет". Тя даде обширно интервю за агенция AMNA по повод скорошното си посещение в Солун, предаде гръцкото издание Kathimerini. Отношенията между Гърция и Съединените щати са „по-смели и по-силни от всякога“, заяви още посланикът на САЩ.

Интересът на Вашингтон в Гърция

„Гърция е изключително непоколебим и надежден съюзник на САЩ“, страна, в която Вашингтон има „силен интерес и желание“ да инвестира както чрез държавни, така и чрез частни канали, отбеляза тя. ОЩЕ: Палавница: Американският посланик в Гърция събра погледите с дръзка и прозрачна рокля (ВИДЕО)

Американският посланик очерта обхвата и перспективите пред американските инвестиции, споразуменията в сферата на отбраната и енергийната дипломация спрямо Русия и Китай, като същевременно обсъди връзките, основани на общи ценности и хуманитарни идеали, които обединяват двете страни.

Енергетиката остава в основата на американската стратегия, като Гилфойл подчерта, че Гърция вече има възможността да играе водеща роля в определянето на енергийното бъдеще на региона. ОЩЕ: Предизвикателната американската посланичка показа юмруци на един от най-силните мъже в Гърция (ВИДЕО)