След близо две години протести: Вучич официално разпусна парламента и насрочи нови избори

Сръбският президент Александър Вучич разпусна парламента и насрочи предсрочни избори за народни представители на 25 октомври, съобщиха сръбските медии. Редовните парламентарни избори трябваше да се състоят едва през декември 2027 г., но Вучич подписа указ за предсрочния вот след близо две години протести срещу режима.

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Вучич подписа два указа - един за разпускането на депутатите и друг за избирането на нови народни представители, говорейки от президентството на Сърбия. Той обяви, че указите влизат в сила в деня на публикуването им в Държавен вестник.

"Със значителна намеса от чужди сили, имахме вълнения, бунтове, конфликти и на всичкото отгоре разделено общество. Имаме нужда от резултати от избори, които ясно ще определят и покажат волята на гражданите - накъде, в каква посока и по какъв път върви Сърбия. Вярвам, че след тях най-накрая ще излезем от тази криза", каза той.

"Пожелавам на всички граждани на Сърбия добро здраве, демократична, мирна и успешна кампания. Да живее Сърбия", добави Вучич.