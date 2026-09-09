"Порфирий прави Младич светец": Хърватска партия иска забрана за влизане в ЕС на сръбския патриарх

Парламентарният представител и вицепрезидент на партията „Дом и национално събрание“ (DOMiNO) в Хърватия Игор Петернел заяви днес, че страната му трябва да инициира забрана за влизане в ЕС на патриарха на Сръбската православна църква Порфирия заради прославяне на военнопрестъпника Ратко Младич, предаде хърватската медия "Индекс". Думите му идват във връзка с твърденията на сръбските медии за близо 150 000 души на погребението на балканския палач Ратко Младич и посланието на патриарха на Сръбската православна църква Порфирий, който нарече Младич покойния „г-н Младич“.

Според хърватския политик Порфирий има не само религиозна, но и значителна политическа роля в Хърватия, и го определи като един от символите на събирането на политическата левица.

Сръбският патриарх на практика превръща Младич в светец

Подчертавайки, че въпросът за Ратко Младич не може да бъде обект на политическа или историческа релативизация, Петернел напомни, че той е военнопрестъпник, осъден на доживотен затвор за най-тежките престъпления, включително геноцид.

„Той умря, там го честват, докато Порфирий на практика го прави светец, и то публично“, каза Петернел.

Призив към ЕС

Затова той смята, че реакцията не трябва да се ограничава само до политически осъждания в Хърватия, а въпросът трябва да бъде повдигнат и на ниво Европейски съюз. „Мисля, че Европейският съюз има роля тук, и най-вече страната, която беше пряко замесена в тази война по това време.“

Следователно, Република Хърватия трябва да застане зад него и да инициира на Порфирий да бъде забранено да влиза в ЕС по цивилизационни причини, заради прославяне на военнопрестъпник. Просто, ако това не се случи, означава, че този съд изобщо не възприема ЕС като сериозен или релевантен“, заключи Петернел. ОЩЕ: Младич разклати мира на Балканите: Босненското посолство в Сърбия пред закриване и черни тв канали в Сараево (ВИДЕО и СНИМКА)