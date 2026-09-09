Спорт:

"Порфирий прави Младич светец": Хърватска партия иска забрана за влизане в ЕС на сръбския патриарх

09 септември 2026, 10:52 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Патријарх српски Порфирије
"Порфирий прави Младич светец": Хърватска партия иска забрана за влизане в ЕС на сръбския патриарх

Парламентарният представител и вицепрезидент на партията „Дом и национално събрание“ (DOMiNO) в Хърватия Игор Петернел заяви днес, че страната му трябва да инициира забрана за влизане в ЕС на патриарха на Сръбската православна църква Порфирия заради прославяне на военнопрестъпника Ратко Младич, предаде хърватската медия "Индекс". Думите му идват във връзка с твърденията на сръбските медии за близо 150 000 души на погребението на балканския палач Ратко Младич и посланието на патриарха на Сръбската православна църква Порфирий, който нарече Младич покойния „г-н Младич“. 

Според хърватския политик Порфирий има не само религиозна, но и значителна политическа роля в Хърватия, и го определи като един от символите на събирането на политическата левица.

Сръбският патриарх на практика превръща Младич в светец

Подчертавайки, че въпросът за Ратко Младич не може да бъде обект на политическа или историческа релативизация, Петернел напомни, че той е военнопрестъпник, осъден на доживотен затвор за най-тежките престъпления, включително геноцид.

„Той умря, там го честват, докато Порфирий на практика го прави светец, и то публично“, каза Петернел.

Призив към ЕС

Затова той смята, че реакцията не трябва да се ограничава само до политически осъждания в Хърватия, а въпросът трябва да бъде повдигнат и на ниво Европейски съюз. „Мисля, че Европейският съюз има роля тук, и най-вече страната, която беше пряко замесена в тази война по това време.“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Следователно, Република Хърватия трябва да застане зад него и да инициира на Порфирий да бъде забранено да влиза в ЕС по цивилизационни причини, заради прославяне на военнопрестъпник. Просто, ако това не се случи, означава, че този съд изобщо не възприема ЕС като сериозен или релевантен“, заключи Петернел. ОЩЕ: Младич разклати мира на Балканите: Босненското посолство в Сърбия пред закриване и черни тв канали в Сараево (ВИДЕО и СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ратко Младич Сръбска православна църква патриарх Порфирий сръбски свят
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес