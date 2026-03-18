НАТО разположи допълнителни Patriot в Турция (ВИДЕО)

Допълнителна система „Пейтриът“ е разположена в южната провинция Адана в Турция, редом със съществуващата испанска система „Пейтриът“. Това е извършено от Съюзното военновъздушно командване на НАТО в Рамщайн, Германия, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на информация на турското министерство на националната отбрана.

Говорителят на министерството контраадмирал Зеки Актюрк направи това изявление по време на брифинг за пресата в 10-то главно командване на реактивната база в Инджирлик, Адана.

Актюрк добави, че разполагането на батареята е „в допълнение към мерките, предприети на национално ниво за гарантиране на сигурността на въздушно пространство и гражданите“.

MSB: Adana'daki patriot sistemine ilave olarak Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığınca görevlendirilen bir patriot sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır. pic.twitter.com/hpQhx8d7KK — TV100 (@tv100) March 18, 2026

Ракетите от Иран

Припомняме, че на 13 март балистичен снаряд, изстрелян от Иран, който навлезе във въздушното пространство на Турция, беше неутрализиран от средства за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие.

„Поддържаме контакт със съответната държава, за да изясним напълно всички аспекти на инцидента, предприемаме всички необходими мерки решително срещу всякакви заплахи за националната ни сигурност и следим отблизо и внимателно развитието в нашия регион", каза Актюрк.

Турция е подготвена

Говорителят заяви, че военноморските кораби на Турция TCG Goksu, TCG Bayraktar, TCG Bartin и TCG Yuzbasi Gungor Durmus ще отплават от Източното Средиземноморие за Сомалия на 25 март като част от дейностите на Военноморската оперативна група за Сомалия.

Той добави, че срещата за сътрудничество между военноморските сили на Турция и Бразилия ще се проведе в Бразилия от 24 до 28 март.

Подчертавайки продължаващите усилия за по-нататъшно увеличаване на силата и ефективността на военните, Актюрк отбеляза, че редица летателни апарати „Super Simsek“, разработени в страната от Turkish Aerospace Industries, са добавени към въоръжението на Военновъздушните сили.

Той също така спомена, че Корпорацията за машиностроене и химическа промишленост на Турция е получила сертификат за система за управление на качеството AS9100 за аерокосмическа и отбранителна индустрия, „който удостоверява съответствие със световните стандарти".