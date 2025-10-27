Додик иска на два стола: Достъп до САЩ и Русия, ще ходи и при Лукашенко

Бившият президент на Република Сръбска (РС) Милорад Додик заяви, че за сръбския ентитет е от решаващо значение да има достъп до центровете, в които се взимат глобални решения — САЩ и Русия. “Европа беше изтласкана на заден план. Путин не е готов да изостави руснаците от украинската страна. Той се бори за 15 милиона души. Политиката на либералите напълно се провали. Останала е само защитата на изгнили системи“, каза Додик, цитиран от сръбските медии и БГНЕС. Той добави, че правителството на РС е „водило битка“ срещу администрацията на бившия американски президент Джоузеф Байдън.

Администрация, която, по думите му, е “оказвала сериозен натиск, налагала санкции и фабрикувала процеси“ срещу представители на РС, “които дори тогава не криеха, че очакват победата на (американския президент Доналд) Тръмп“.

В контакт с хора на Тръмп

Още: Ето кой седна на стола на Додик в Република Сръбска

“Самият Тръмп каза, че администрацията на Байдън е най-лошото правителство, което Америка някога е имала, а ние имахме сблъсък именно с това правителство. Работихме упорито и поддържахме контакт с хора от екипа на Тръмп дори по време на управлението на Байдън.

Тръмп премахна и Американската агенция за международно развитие (USAID). Той каза, че няма да се меси във вътрешните работи на други държави“, подчерта лидерът на босненските сърби.

БиХ е “невъзможна държава“

Според него Босна и Херцеговина (БиХ) е “невъзможна държава“, която постоянно е в криза, и логично възниква въпросът — има ли изобщо смисъл да съществува.

Още: Додик пак мъти водата в Босна и Херцеговина: Предлага трета автономна област

Снимка kremlin.ru

„Мюсюлманите искаха унитарна държава за себе си. Те го направиха, когато ние създадохме Народното събрание на Република Сръбска през 1991 г., и аз бях там. Можехме да решим да останем в мюсюлманска държава и да изчезнем, но сърбите разбраха, че трябва да се борят за автономия“, каза още той.

По думите му, за да не се разпадне държавата, БиХ се нуждае от диалог.

Додик също така обяви, че предстои да посети Беларус, където ще проведе „важни срещи“.

„Нашата активност продължава и имам повече енергия, отколкото преди. Знаем какво правим, включително и в посока на възстановяване на отношенията със САЩ“, заяви той.

Още: Додик бута Балканите в ръцете на Путин