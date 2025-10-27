Кристиан Шмидт пред "The Times": Не е нужно много, за да се създаде хаос на Балканите

Не е нужно много, за да се създаде хаос на Балканите. Това каза върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмидт в интервю за „The Times“ в събота. В интервюто Шмидт отбеляза, че неговият мандат е да защитава Дейтънското мирно споразумение, което приема много сериозно. „The Times“ коментира, че работата на Шмидт сега е по-трудна от всякога, защото руският президент Владимир Путин разчита на подновения възход на сръбския национализъм в Босна и Херцеговина като възможност да предизвика Запада и добави, че Путин подкрепя Милорад Додик, който беше описан от вестника като популист, някога приятел на НАТО и ЕС, а сега води движение за създаване на отделна сръбска държава и отрича геноцида в Сребреница.

Додик - инструмент на Путин

В статията се отбелязва, че критикуващите Шмидт твърдят, че неговата твърда позиция спрямо Додик заплашва страната с по-нататъшно разделение.

Шмидт определи Додик като „инструмент на Путин". Той заявява, че вярва, че Путин няма реални амбиции към Босна и Херцеговина, а вместо това я използва като разсейване в контекста на Украйна.

Реакциите в Босна и Херцеговина

Междувременно сръбският член на Председателството на Босна и Херцеговина Желка Цвиянович коментира, че „The Times“ е дал на Шмидт възможност да оправдае своите "недемократични, незаконни и едностранни действия", пише srpska365.

„Изглежда сякаш хвърлят спасителен пояс на човек, който е направил всичко, за да попречи на Босна и Херцеговина да успее, опитвайки се да прехвърлят отговорността за колапса, който е причинил, върху някой друг", написа Цвиянович в X, реагирайки на интервюто на Шмит за The Times.