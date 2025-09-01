1 септември в Турция: Стартира новият сезон на турските сериали и на риболова

Септември е месецът, който в Турция се очаква с нетърпение от работещите в сектора на риболова и на турските сериали. И при двата сектора новият сезон започва в началото на месец септември. И двата сектора дават значителен принос в икономиката на страната и са много важни за износа.

20 премиери на телевизионните екрани

През новия сезон по телевизията да бъдат пуснати 20 нови продукции. Като се прибавят към тях и продължаващите от предишния сезон сериали, зрителите ще могат да гледат общо 34 сериала през този сезон, посочва сайтът Евренсел.

Очаква се сред фаворитите да бъде "A.B.i" с един от най-популярните актьори Кенан Имирзалъоглу в ролята на хирург и Афра Сарачоглу в ролята на млада адвокатка. Кенан Имирзалъоглу е на първо място сред най-скъпо платените актьори. Твърди се, че за участието си в този сериал той ще получава по 4,5 млн. турски лири на епизод.

Сериалът "Olasılıksız" ("Невъзможно"), адаптация по едноименния роман на Адам Фауър с Къванч Татлътуг, който ще се излъчи по Star TV или Disney Plus, също се посочва като една от култовите продукции.

С интерес се очаква и новата лента "Güller ve Günahlar" ("Рози и грехове") с популярния актьор Мурат Йълдъръм в ролята на бизнесмен и Джемре Байсел в ролята на девойка от краен квартал на големия град.

Сред фаворитите са още "Çarpıntı" ("Сърцебиене") с Керем Бюрсин, "Sahtekarlar" ("Лъжци") с Хилал Алтънбилек (позната от сериала "Едно време в Чукурова" – бел. авт.), “1001 нощ" с Джансу Дере и Ибрахим Демиркол и "Veliaht” ("Наследник") с Айбюке Пусат.

Родената в България Гюлсюм Али Илхан участва в сериала "Bereketli topraklar" ("Плодородни земи"), който също се посочва сред значимите продукции.

По данни на ТЮРКСТАТ през изминалата 2024 година приходите от износа на турските телевизионни сериали са надхвърлили 500 милиона долара. Броят на изнесените продукции надхвърля 300. Турските продукции, излъчвани по телевизията и дигиталните платформи, са били гледани от около един милиард зрители по целия свят.

Първият улов за сезона

Турция е обградена с четири морета. Всяка година 1 септември бележи началото на новия риболовен сезон в страната, който стимулира икономиката. Тази сутрин на разсъмване в четири часа хиляди рибарски съдове, украсени с националното знаме, се отправиха в открито море с традиционното пожелание “Вира бисмиллах”, което има смисъла на “вдигай котва, наслука” за първия улов.

Официално риболовният сезон бе открит тази сутрин в град Трабзон, столицата на Турското Черноморие, където много хора се бяха събрали на пристанището, за да изпратят рибарите. В Синоп, друга точка на Турското Черноморие, сред изпращачите бе лидерът на основната турска опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел.

В Истанбул и в другите морски градове също се проведоха церемонии по изпращането на рибарите за първия улов през новия рибарски сезон.

Риболовният сектор в Турция осигурява доходи и прехрана за милиони семейства. Официално регистрираните професионални рибарски съдове са около 19 хиляди, но се предполага, че действителният им брой е по-голям.

