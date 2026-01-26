Лайфстайл:

Опасност от преливане на реки в Северна Македония

Хидрометеорологичната администрация (ХМА) на Северна Македония е издала предупреждение за потенциална опасност от покачване на нивата на водата и евентуални преливания на реките за периода от 26 до 27 януари 2026 г., съобщи македонската медия "Либертас". Според официалната карта за хидроаларми, по-голямата част от територията на страната е оцветена в жълто, което символизира състояние на тревога.

Нивото на предупреждение означава, че ситуацията е „потенциално опасна“. Това означава, че гражданите, които живеят или пътуват покрай речни корита, трябва да бъдат внимателни, особено в райони, където местните водни течения са склонни да се пълнят бързо.

Градовете в потенциална опасност

Почти целият източен и централен регион, включително басейните на реките Вардар (средно и долно течение), Брегалница, Пчиня, Крива река, Струмица и Църна река, са под потенциална опасност. Градове като Велес, Щип, Куманово, Прилеп и Битоля попадат в тази зона.

За разлика от останалата част на страната, западната част (регионите около Тетово, Гостивар, Дебър и Струга) в момента е в зелена фаза, което означава, че няма обявена опасност от разлив в този регион. 

Припомняме, че в началото на януари вече няколко реки преляха в Косово. Ставаше въпрос за настъпили локални наводнения в няколко района на страната, по-точно в западната част (Джаковица, Юник, Дечани, Малишово, Клина), както и в централната част.

Януарските наводнения сякаш не са нещо ново за Косово в последните години и често в отделни части на страната в този период от време се наблюдават локални наводнения и преливане на реки. ОЩЕ: Студ и сняг сковаха Северна Македония

