Студ и сняг сковаха Северна Македония

Падналият рано тази сутрин сняг и минусовите температури в Република Северна Македония предизвикаха известно напрежение в пътната обстановка. Според информацията от Центъра за управление при кризи общественият автобусен транспорт на места извършва непълни курсове, "поради лед и сняг по улиците в Скопие зимната служба, с пълна механизация, непрекъснато почиства и поръсва улиците със сол".

Общинските зимни служби работят усилено за нормализиране на обстановката, а на места са се образували задръствания заради блокирани улици и заради тестване на системата „Безопасен град”.

Лошо време

В региона на Битоля се разчистват приоритетните пътни маршрути, след което ще последва интервенция по останалите пътища, информират от Центъра за управление при кризи. Заради снегопочистване пътят Велес – Скопие, е затворен за всички видове превозни средства, на ГКПП със Сърбия „Табановце“ камиони са блокирани поради непочистен път, а на други места заради по-голямата снежна покривка има трудно проходими регионални пътища.

Снежната покривка в община Маврово и Ростуше е около 10 см., а по пътя Гостивар – Стража е въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили. Забрана за движение на тежкотоварни автомобили е въведена и на планинските проходи Пресека, Маврово – Дебър и Струга – ГКПП „Кяфасан“ (по границата с Албания).

Центърът за управление на кризи апелира към гражданите да пътуват внимателно през целия ден, при необходимост с достатъчно гориво в резервоарите и с подходяща зимно оборудване за превозни средства по по-високите места и планинските проходи, тъй като са възможни снегонавявания и непроходими пътища.

От Центъра напомниха също живеещите на по-високи места своевременно да се запасят с основни стоки (храна и лекарства), а на пешеходците се препоръчва да бъдат внимателни, тъй като са възможни заледявания.