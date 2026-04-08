Отново сеизмичната Вранча: Земетресение стресна Румъния

Земетресение с магнитуд 4 по Рихтер беше регистрирано тази сутрин в сеизмичната зона Вранча, Източна Румъния, предаде телевизия Антена3, цитирана от БТА. Медиите се позоват на румънския Национален институт за изследване и развитие на физиката на Земята (INCDFP).

Земетресението е станало на 56 км източно от град Брашов около 5:30 ч. румънско (и българско) време и е било на дълбочина 147,7 километра.

Не се съобщава за ранени или пострадали.

