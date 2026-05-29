След удара с дрон по жилищен блок, Румъния привика руския посланик. Ранени са жена и дете

29 май 2026, 11:34 часа
Снимка: Getty Images
След удара с дрон по жилищна сграда в Галац, Румъния извика руския посланик. "Официално ще съобщим на Руската федерация какви ще са последиците от този безотговорен акт за дипломатическите отношения между нашите страни, както и следващите стъпки на европейско ниво по отношение на пакета от санкции", заяви румънският външен министър Оана Цою. Тя нарече инцидента "изключително сериозна и безотговорна ескалация". Властите вече са информирали съюзниците и генералния секретар на НАТО Марк Рюте за инцидента. 

Заместник-командващият на румънските въоръжени сили Георге Максим заяви, че от момента на откриване на дрона до падането му са изминали приблизително четири минути, което е затруднило прехващането му.

Дронът е ударил десететажна жилищна сграда в източния румънски град Галац, близо до границата с Украйна. При експлозията и последвалия пожар на 10-ия етаж на блока са пострадали жена и детето ѝ. Според съобщения в медиите те са откарани в болница с леки наранявания. 

Около 70 жители са евакуирани, а експлозията е повредила две стълбища и пет автомобила, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Раед Арафат. Това е първият път, когато дрон удря гъсто населен район в Румъния.

Румънското министерство на отбраната потвърди, че дронът е бил руски. 

Два изтребителя F-16 са били вдигнати във въздуха и са получили разрешение да атакуват и свалят целта.

Заглавната снимка е архивна.

Елена Страхилова Редактор
